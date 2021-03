Plus tôt ce mois-ci, une bande-annonce d'Elden Ring avait été divulguée au grand jour dans de nombreux groupes de discussion, ce qui, évidemment, n'a pas plu aux développeurs de From Software. D'après Jeff Grubb, le journaliste de VentureBeat, suite au récent leak, la révélation qui devait avoir lieu au cours du mois de mars a été reportée à une date ultérieure, sans plus de précision. Il faudra donc à nouveau patienter pour poser un premier regard sur l'action-RPG qui se déroulerait dans un monde ouvert.