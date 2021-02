Le rêve d'Octobar vient de se réaliser : il existe, sur la planète, un endroit où l'on ne peut plus se faire livrer par Amazon : La Martinique !Bon, je ne vais pas vous mentir, je publie ici (et un peu partout) surtout à la recherche de visibilité, j'aurais bien aimé une communication officielle d'Amazon autre que "vous savez, il y a des restrictions sur certaines produits, c'est comme ça".Surtout que la situation s'était bien améliorée dans les DOM sur les services en ligne et... Paradoxalement, depuis le début de la crise du COVID19, c'est la cata - alors même que l'achat à "distance" est censé être mis en avant, jusqu'à voir l'état proposer des aides aux petits commerces pour créer leur site de vente en ligne ^^' !Enfin voilà, c'est le #vismavie de Domiens ultra-marin...Si vous êtes dans un autre DROM-COM, pouvez vous me confirmer que seule la Martinique est concernée, ou la mesure est globale pour tous les DOM comme je le crains ?