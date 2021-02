Après avoir racheté 33% des parts de la société SNK en novembre dernier, la filiale Electronic Gaming Development Company (EGDC) du fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (Public Investment Fund ou PIF), dirigée par le prince héritier Mohammed ben Salmane aka MBS, s'est offert des parts dans Activision-Blizzard, Electronic Arts et Take Two Interactive.- Activision-Blizzard : 3,5% contre 1,6 milliard de dollars- Electronic Arts : 2,6% contre un milliard de dollars- Take Two Interactive : 3,5% contre 825 millions de dollarsUne démarche qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie appelée Saudi Vision 2030, un programme avec lequel l'Arabie Saoudite entend ne plus dépendre autant du pétrole, la principale source de richesse et de revenus du pays, dans le but de dynamiser d'autres économies comme le tourisme ou les industries technologiques, parmi lesquelles les jeux vidéo qui, comme vous le savez, sont l'un des moyens de divertissement les plus lucratifs.