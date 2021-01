Metacritic 84% -Pour l'instant-

GoodIsAGeek 9,5/10

Avec des commandes parfaites, des combats de boss épiques et une bande-son éclatante, Cyber Shadow est un superbe jeu de plateforme d'action que vous ne voulez pas manquer.

IGN 8/10

Cyber Shadow est une merveilleuse fusion entre l'esthétique de la vieille école et les sensibilités du design moderne, tout comme Shovel Knight l'était en 2014. Bien sûr, son histoire est oubliable et certains de ses emplacements de points de contrôle sont assez éloignés pour me faire hésiter à appliquer un "difficile mais juste »sans mise en garde, mais la façon dont il évolue et change au cours de ses sept à huit heures de campagne grâce à un excellent design de niveau, d'ennemi et de progression est exemplaire. Combinez cela avec ce qui est l'un des premiers prétendants à la meilleure bande-son de 2021, et il est facile de voir Cyber Shadow comme le début de quelque chose de formidable pour les studios Mechanical Head et les Yacht Club Games.

Hardcore Gamer 8/10

Il n'y a pas de meilleur moyen de résumer les choses que de simplement aller droit au but: Cyber Shadow est un jeu de plateforme d'action amusant qui émule de manière experte le classique NES d'autrefois. Bien qu'il ait également conservé des moments plutôt époustouflants, en grande partie grâce à quelques sections de niveau ennuyeuses, il parvient toujours à offrir le type de gameplay classique et bourré d'action pour lequel les meilleurs jeux du genre étaient connus. Ajoutez une histoire engageante, de superbes graphismes et quelques secrets soignés, et c'est un retour vers un avenir cybernétique tordu qui vaut la peine de se prélasser.

GameInformer 7,5/10

Cyber Shadow ne fait pas grand-chose de surprenant et peut parfois être trop difficile pour son propre bien. Cependant, ceux qui ont beaucoup de patience et un appétit pour la souffrance trouveront du plaisir dans ce retour en arrière moderne. Sachez simplement que le prix d’entrée peut être votre santé mentale, c’est un prix élevé à payer pour cette guerre d’usure compétente mais imparfaite.

Destructoid 7,5/10

(Disponible -le 26 Janvier 2021- sur PC/PS5/PS4/XOne/Switch)( 6 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)With perfect controls, epic boss fights and a banging soundtrack, Cyber Shadow is a superb action platformer that you don't want to miss.Cyber Shadow is a wonderful merging of old-school aesthetic and modern design sensibilities, much like Shovel Knight was back in 2014. Sure, its story is forgettable and some of its checkpoint placements are far enough apart to make me hesitant to apply a “tough but fair” label without caveats, but the way it evolves and changes over the course of its seven to eight hour campaign thanks to excellent level, enemy, and progression design is exemplary. Combine that with what’s an early contender for best soundtrack of 2021, and it’s easy to see Cyber Shadow as the start of something great for both Mechanical Head Studios and Yacht Club Games.There’s no better way to sum it up than just by getting straight to the point: Cyber Shadow is a fun action-platformer and one that expertly emulates the NES classic of yore. While it also kept some rather hair-pulling moments, largely thanks to a few annoying level sections, it still manages to deliver the type of classic, action-packed gameplay that the best games in the genre were known for. Throw in an engaging story, superb graphics and a few neat secrets, and this is one throwback to a twisted cybernetic future worth basking in.Cyber Shadow doesn’t do much that’s surprising, and can sometimes be too tough for its own good. However, those with plenty of patience and an appetite for pain will find fun in this modern throwback. Just be aware that the price of admission may be your sanity, and that’s a high price to pay for this competent-but-flawed war of attrition.