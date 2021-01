LOT DÉMARRAGE



2 jours d'avance (disponible à partir du 2 février)

3 armes légendaires (pour le cryomancien, le paladin et le lumancien)

14 jours d'abonnement premium

5 000 Argents

75 000 crédits

Titre de joueur « Fondateur »



LOT DELUXE



2 jours d'avance (disponible à partir du 2 février)

Déblocage de classe : berserker

4 armes légendaires (pour le berserker, le cryomancien, le paladin et le lumancien)

Ailes indicatif NX

30 jours d'abonnement premium

20 000 Argents

100 000 crédits

Titre de joueur « Fondateur »



LOT ULTIME



2 jours d'avance (disponible à partir du 2 février)

2 déblocages de classe : artilleur et berserker

5 armes légendaires (artilleur, berserker, cryomancien, paladin et lumancien)

Glisseur Stormbringer TX-600

Ailes indicatif NX

60 jours d'abonnement Premium

40 000 Argents

500 000 crédits

Titre de joueur « Fondateur »

Le jeu pourra être préchargé à partir du 28 janvier à 3h du matin, heure française, cette sortie s'accompagnera également de différents packs fondateurs détaillés ci-dessous octroyant notamment un accès anticipé débutant le 2 février à 15h00, heure française :Skyforge sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch le 4 février prochain et ne nécessitera pas d'abonnement au Nintendo Switch Online.