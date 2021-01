On sait via la plateforme LinkedIn que Naughty Dog a commencé à travailler sur un nouveau projet, il y a environ six mois.Le Senior Concept Artist Hyoung Nam a posté ceux-ci sur son compte Artstation il y a deux mois :Avec comme commentaire "Inspire from new game. You know what I'm talking about..." cela fait surement réference a AC Valhalla mais dans les commentaires on peut voir que Manuel Bergamini qui est Digital Matte Painter/Environment Artist a posté un commentaire disant "Awesome, and can't wait to see what you guys are cooking for your new fantasy game!".Alors en soit il est plus probable que ça ne soit rien du tout et que Naughty Dog ne travaille pas sur un jeu de Fantasy mais sait-on jamais car il faut savoir avant que Neil Druckmann et Bruce Stranley ne reprennent Uncharted 4 en plus d'une suite a The Last of Us, ils exploraient aussi l'idée de faire un jeu de Fantasy et de SF.