J'avoue, c'était un titre putaclick pour poser une question : ils se sont donné le mot pour faire bider les services de streaming en jeu vidéo ?Shantae, un jeu qui fonctionne sur n'importe quel frigo connecté sous Android...et...Super Mega Baseball 3, un jeu dont je doute de la popularité même aux USA...et un petit aperçu de la bibliothèque :Alors il y a bien Ubisoft+ (au passage, comme on le craignait, c'est 14,99€/mois à payer en plus), et l'abonnement de base Luna+ est à 5.99€/mois, avec en ce moment Control, GRID et Metro Exodus...Mais...Je me demandais : est-ce vraiment des joueurs à la tête de ces services ? Pareil pour Google Stadia. Les offres sont quand même loin de faire rêver un joueur classique, et je vois mal un joueur totalement casu se lancer dans Assassin's Creed Valhalla en streaming... Et payer 15€/mois pour ça.Pas de jeu "exclusif", je ne vois pas vraiment sur le papier comment ce service pourra, à court terme, lutter avec le Xbox Game Pass Ultimate (12,99€/mois sans le concept des chaînes).La seule "crainte" serait que le service soit intégré à Amazon Prime sans frais supplémentaires, à l'image de Prime Video, mais je ne suis pas sur de la perreneté du tout à long terme...Vous en pensez quoi de Luna maintenant que c'est un peu plus concret ? Pétard mouillé ? L'avenir ? Stadia II (enfin ça reste quand même mieux que Stadia avec les jeux à acheter à 69,99€ sur leur service) ?