Metacritic 79% (version PC)

JVLive 18/20

Millenium 85%

JeuxActu 16/20

Gameblog 8/10

JVC 14/20

Gamekult 6/10

( 6 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative )Pour sa première tentative, le studio Douze Dixièmes transforme l'essai. Shady Part of Me réussit l'exploit de nous embarquer dans une histoire remplie d'émotions, appuyée par une qualité visuelle qui ravit les yeux et un univers musical qui enchante les oreilles. C'est une véritable déclaration d'amour pour le jeu vidéo. EtShady Part of Me nous a non seulement subjugué par sa direction artistique à tomber par terre mais aussi par l'imagination dont il sait faire preuve. C'est tout bonnement un petit bijou de créativité. Les puzzles qu'il propose sont intelligemment construits et reposent sur un moteur physique efficace. Le double gameplay, quant à lui, s'avère exploité au mieux et se renouvelle sans cesse avec de nouvelles idées et de nouveaux éléments qui mettront vos méninges à rude épreuve dans le bon sens du terme, sans pour autant représenter un défi insurmontable. Et ce n'est pas la sublime bande son du jeu où la présence de Hannah Murray qui va venir ternir le tableau. Non,Shady Part of Me se situe dans la lignée des Alice, Contrast, Inside, Iris.Fall, Limbo et autres Little Nightmares, que ce soit en matière d'ambiance, de gameplay ou de direction artistique selon les cas. Malgré toutes ces influences, le jeu possède sa propre personnalité et arrive à nous séduire franchement.Sachant que le jeu coûte moins de quinze euros, y compris sur consoles, il n'y a en réalité aucune raison de s'en priver.Pour une première incursion dans le jeu vidéo, la petite équipe de Douze Dixièmes frappe fort. Avec Shady Part of Me, les frenchies montrent qu'ils ont à coeur de proposer une expérience authentique, avec un alliage parfait entre narration et chouettes idées de level design. Plus encore, ce qui marque l'esprit dans ce titre, c'est cette ambiance visuelle et sonore, propice à l'évasion et à la rêverie.Shady Part of Me s’adresse principalement aux amateurs d’énigmes et aux joueurs en quête de propositions vidéoludiques singulières. Les studios Douze Dixièmes nous transportent dans un monde onirique aux intentions artistiques évidentes, et bâtissent une aventure touchante de simplicité. Sans jamais révolutionner le genre et doté de passages moins inspirés, ce jeu de puzzles et de plates-formes, sachant mettre à l’épreuve les esprits les plus vifs, fusionne le fond et la forme pour retranscrire une dualité à la fois ludique et visuelle, celle de l’ombre et de la lumière.