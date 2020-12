Gameblog

Comme nous vous l'indiquions hier, CD Projekt RED a publié un long message dans lequel il évoque l'état actuel de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One et promet un remboursement aux utilisateurs de ces versions qui en feraient la demande.Pour les versions dématérialisées du jeu spécifiquement, le studio indique aux acheteurs de son RPG de contacter directement Sony et Microsoft afin de réclamer le remboursement. Le hic, c'est que du côté de chez Sony, ces remboursements sont souvent refusés. Et ce, malgré l'annonce de CD Projekt RED.Le forum ResetERA a en effet compilé des tweets d'une vingtaine de joueurs expliquant que le service après-vente de PlayStation leur avait refusé le remboursement de Cyberpunk 2077 sous prétexte que les utilisateurs de PS4-PS5 en question avaient déjà téléchargé et joué au jeu. D'après la politique du PSN en matière de remboursement, le simple fait de télécharger le jeu ne permet pas d'obtenir son remboursement.Dans plusieurs cas, lorsque les joueurs mécontents ont fait référence au message officiel de CD Projekt RED autorisant les remboursements, leur interlocuteur de chez Sony leur a indiqué que deux gros patchs de Cyberpunk 2077 disponibles d'ici deux mois corrigeraient la majorité des défauts.En résumé, les déclarations et autres promesses du studio polonais n'ont, à l'heure actuelle, aucun poids pour Sony. Il est donc possible de se demander si CD Projekt RED n'a pas agi sans avoir consulté au préalable Sony (et Microsoft). Dans l'hypothèse où le studio/éditeur aurait bien prévu les constructeurs avant la publication de son communiqué, il est envisageable que ces derniers n'ait pas eu le temps de prévenir les responsables de leur service après-vente respectif avant que les premières demandes n'arrivent. Reste maintenant à attendre une éventuelle clarification de la situation de la part d'un camp ou de l'autre.Pour rappel, le studio derrière Cyberpunk 2077 a indiqué hier que les personnes n'ayant pas réussi à obtenir de remboursement peuvent les contacter à l'adresse helpmerefund@cdprojektred.com jusqu'au 21 décembre prochain.