Appelez vite LeonR4 pour le résumé, moi j'retourne à Night City, po le temps.Mais je sais que cette version PC va vous détendre la rétine.Vous aussi, exigez le meilleur, oubliez les PS5 et Xbox Series X en rupture,. Et non, je ne ferais pas de concours si vous passez par mes liens[Merci à Jeanouillz