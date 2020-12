HeatWave est un jeu bac à sable où vous gérez un groupe de résistants qui fait face au changement climatique en Alaska. Il combine des mécanismes de stratégie, de gestion et de jeux d'aventure. En tant que leader d'une guérilla, vous vous battez pour votre liberté et pour créer un pays indépendant.

posted the 12/09/2020 at 09:25 AM by nicolasgourry