[Pour lire ce micro article, je vous recommande de chiller sur le titre Future & Drake : Life is Good]----------------------------------------------Si on retire l'aspect financier, en étant millionnaire, et en possédant une connexion haut débit fibre (ou 5G), le dématérialisé sur PS5, c'est quand même le top du top :- Téléchargement et installation de n'importe quel jeu depuis le téléphone.- On clique sur le jeu que l'on veut sur son smartphone, la PS5 s'allume automatiquement et lance le jeu - c'est presque mieux que Google Home + Xbox Series !- Le Playstation Plus Collection c'est quand même plus classe que de fouiller dans les bacs Micromania pour acheter Final Fantasy XV en lose,- Le changement d'un jeu à l'autre, instantané, sans ce cran d'arrêt "va me chercher ton disque et insert le dans la fente pour que je vérifie que t'as bien acheté le jeu malotru" qui est so année 90,- Pas de bruit de vibration du lecteur Blu Ray,- Fini l'étagère pleine de jeux qui prennent la poussière et qui tue l'amour (bon ok, ça a son charme. Les années 90 ont une sacrée empreinte sur la pop culture).- Possibilité de jouer en coop avec un pote à l'autre bout du monde avec l'option de partage d'écran, sans qu'il ait a acheter le jeu (plus besoin de laisser son blu ray), réglant le soucis de prêt des jeux en démat'.- Des promos sont déjà disponibles... Sur des jeux récents (Watch Dogs Legion à 45€, WRC 9 à 29€), et même des jeux à précommander (10% de réduction sur death loop).- Et puis... Les jeux services sont en train d'envahir la console, me suis remis à Genshin Impact en 60 fps sur PS5 ^^" !Et sinon... On en parle des 80€ nécessaired sur le store pour Demon's Souls ?Vous n'avez pas envie d'évoluer dans votre mode de consommation des jeux vidéo ?J'ai écris un article très complet sur mon choix d'ailleurs, sur Otakugame.fr, pour ceux que ça intéresse (attention : c'est très long et un peu philosophique sur l'avenir de Playstation) :