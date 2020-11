Hier je suis tombé sur, avec un reportage sur une entreprise lyonnaise : Deallabs.En gros c'est un site communautaire et commercial où les gens partagent leurs bons plans promo (alimentaire, vêtement, électro ménagers, voyages, jeuxvideo, etc).Chaque bon plan gagne en visibilité avec un système de like sous forme d'une température qui monte. Plus la température est haute, plus le plan est considéré par la communauté comme bon. La boite se prend une com' sur chaque vente.J'ai envie de dire pourquoi pas;Là où je suis pas d'accord :La boite emploie 30 salariés, dont une petite équipe commerciale qui vend plusieurs milliers d'euros des top classement de bon plans aux entreprises (en gros une boite, paie 1000 € pour être par exemple en bon plan N°1 pendant 40 min).L'annonce est mise au milieu des bons plans des internautes, sans distinction possible.Les deux patrons, sont deux cousins de 30 piges avec des noms bien aristo : Hugues et Médéric de Buyer-Mimeure. Très flex, ils ont la coolitude, avec des Funko Pop Dragon Ball Z sur le bureau et un Baby foot pour les employés qui font sans doute 50 heures par semaines.Ils se dégagent chacun 6000 € par mois juste en gérant l'affichage des annonces.Aucune personne de l'entreprise ne cherche de bons plans : ce sont les internautes qui font ça. Gratuitement.De l'autre côté, tu vois ensuite "Rondsdoudou" (leur Link49 à eux) : un mec qui passe son temps libre à chercher des bons plans et à créer des fiches sur le site. Il a saisi 32 000 bons plans. C'est le contributeur numéro 1 du site. IL a rapporté plusieurs millions à la boite.Combien il a gagné? 0.Mais, Grand Prince, les deux patrons, Hugues et Médéric de Buyer-Mimeure, lui envoient de temps en temps une carte postale dédicacée ou, soyons fous, un T Shirt "collector" : le mec est ému, les larmes aux yeux, et a l'impression "de faire partie d'une famille".Bref, un grand moment de malaise...Qui a vu ce reportage? Qu'en avez vous pensé? Cela vous rappelle Gamekyo? XD