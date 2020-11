Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Dirt 5 par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique depar

■Ce mode se concentre sur l'amélioration des détails du monde.■Les ombres en high res, ambient occlusion, distance d'affichage.■Toutes les versions ciblent la 4K en dynamique. Donc de 1440p à 2160p.■La série S atteint 1440p mais principalement 1080p voir beaucoup moins.■La version PS5 a une résolution moyenne et un filtrage de textures plus élevés.■Cible la 4K et se rapproche le plus souvent de cette résolution.■La série S est plus souvent en 1080p.■Les détails comme l'occlusion ambiante, ombres... etc sont inférieurs au mode qualité d'image.■La série S a d'autres zones coupées comme la quantité d'herbe.■Cible les 120Hz avec mise à l'échelle dynamique.■900p à 1440p en moyenne sur PS5 & Series X.■570p pour la Series S.■Le niveau de détail sur PS5 est nettement supérieur à celui des deux versions Xbox dans ce mode.■Les détails des voitures, les détails géométriques, l'herbe, la tessellation, la géométrie environnementale prennent un grand coup sur les consoles Xbox.■Le mode 120Hz est fluide sur les trois même si la Série S est la moins bonne.■C'est très fluide dans l'ensemble, néanmoins la PS5 a quelques baisses de performances sur un type de piste spécifique.■La XSX est la plus fluide grâce au VRR.■DF pense qu'il s'agit peut être d'un bug. On leur a dit que les développeurs se penchaient dessus.