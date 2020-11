Les gachettes de la PS5 sont carrément insane dans Call of Duty, je crois que je vais acheter le jeu, même à 80 € du coup O_o !C'est incroyable. On ressent le recul de l'arme à travers la manette, ça en est effrayant de voir à quel point c'est réaliste ! On peut même voir le blocage et le cran avant le coup qui part... C'est bluffant, la PS5 s'annonce déjà comme étant LA console Next-Gen pour les FPS !