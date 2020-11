Petite vidéo permettant de comprendre comment réagissent chacune des Xbox du marché.Je préfère le rendu de la One X à la series S sur mon écran... Et je me demandais si, au final, une One X a 300 euros n’aurait pas été une meilleure solution pour proposer une console Low Cost ?Il faudra suivre tout ça sur les jeux full next-gen, comme The Medium =)