Pokémon Epée & Bouclier se dévoile sur Switch

La 8ème Génération de Pokémon s'est dévoilée et ce sera donc, d'ores et déjà attendu sur Nintendo Switch pour la toute fin d'année, donc on imagine novembre comme le veut la tradition.En voici un premier aperçu en vidéo, avec la mise en avant des trois starters (toujours feu, eau, plante) et ce qu'on doit attendre coté rendu, donc avec quelque chose qui repose en apparence sur le moteur demais avec bien plus de détails notamment sur les décors.Détails :- Jun'ichi Masuda à la production.- Shigeru Omori à la réalisation.- Se déroulera dans la nouvelle région de Galar.- Starter : Plante (Ouistempo), Feu (Flambino), Eau (Larméléon)Notons que d'autres jeuxdevrait également arriver cette année.