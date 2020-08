Officiel : la Xbox Series X sortira en novembre... mais sans Halo Infinite, désormais reporté Officiel : la Xbox Series X sortira en novembre... mais sans Halo Infinite, désormais reporté

La shitstorm était devenue bien trop imposante pour les épaules de 343 Industries, avec ou sans renfort : Halo Infinite est finalement reporté, et sortira donc courant 2021. Officiellement, c'est pour des raisons de Covid-19. Officieusement, voilà quoi.



Et sans trop comprendre le timing, c'est à cet instant que Microsoft nous confirme que la Xbox Series X sortira en novembre, donc sans son titre phare, mais avec tout de même une brouette de jeux tiers et quelques petites exclues qui restent à spécifier. Tout comme le prix de la machine (ou 'des machines').