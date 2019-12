Jeux Video

Selon NPD, en attendant le vrai rapport dans quelques semaines sur le top des jeux les plus vendus de 2010 à fin 2019.



(Note :

C'est les jeux qui sont apparus le plus de fois dans le top 20 US depuis 2010, pas forcément les plus vendus)

(même si certains probablement)



1) GTA V : présent 74 fois dans le top 20

2) Minecraft : 73 fois

3) Mario Kart 8 (Wii U & Switch) : 37 fois

4) Rainbow Six Siege : 34 fois

5) Zelda : Breath of the Wild : 30 fois