Eurogamer : Zelda Breath of the Wild prêt pour le lancement de la Switch... mais pas en Europe Eurogamer : Zelda Breath of the Wild prêt pour le lancement de la Switch... mais pas en Europe

L'information fut lâchée de base par la fameuse Laura Kate Dale mais prend aujourd'hui de l'ampleur avec un rapport d'Eurogamer et ses propres sources : The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortirait bien au lancement de la Switch… mais uniquement aux USA et au Japon. Du moins pour le moment.



Le site rapporte que Nintendo a finalisé ses plans en fin d'année, et appuie le besoin d'avoir un line-up très fort contrairement à celui de la Wii U. Le nouveau Zelda ferait donc partie du lot, tandis que rien ne serait encore décidé pour l'Europe qui pourrait attendre un peu plus que les autres.



Selon les mêmes sources, l'absence de Zelda en Europe serait tout de même suffisamment comblé par le nouveau Mario 3D, qui serait déjà finalisé et prêt pour le lancement.