On vous avait parlé de Katana Zero à l'occasion de sa sortie (sur Switch et PC, pour moins de 15€ on vous le rappelle), avec des compliments aussi abondants que l'hémoglobine du titre. Les utilisateurs du site n'ont pas été en reste et on a donc aussi eu droit à une vidéo des 30 premières minutes par notre Pikachu local et un autre avis , le jeu terminé pour celui-ci, tout à fait cohérent avec le jeu, limite méta.

Le développeur, Askiisoft , a pris le temps de répondre à quelques-unes de nos questions malgré une activité soutenue depuis le 17 avril et l'impossibilité pour lui de recourir à des artifices chimiques, tel le protagoniste principal de son aventure, ce qui serait bien pratique pour transformer 24h en 48h ma foi.

Il y a quelques divulgations mais rien de bien méchant. Le texte original, en anglais, se trouve quant à lui ici .

Tout d'abord, merci pour votre temps et félicitations pour la sortie. Merci de vous présenter à nos lecteurs, de la façon que vous le voulez.

De notre point de vue, le jeu a créé une certaine hype avant sa sortie et pourtant vous avez réussi à la satisfaire, peut-être même à faire encore mieux que prévu. Avez-vous ressenti de la pression durant le développement avec ces attentes extérieures ?

Katana Zero est un jeu élégant, maitrisé, raffiné. Ses thématiques sont pourtant brutales. On dirait un mélange dément entre du Philip K. Dick et ses histoires comme Le Dieu venu du Centaure ou Substance Morte, de films comme Un Crime dans la Tête et l'Echelle de Jacob, le tout cuisiné dans une ambiance désolée à la Park Chan Woo. Avez-vous eu des influences directes pour le jeu ?

un peu

ambiance

Il semblerait que vous ayez tenté de faire expérimenter ludiquement, de retranscrire aux joueurs ce qu'il en est d'être perdu dans la drogue Chronos (comme lorsque le ralenti affecte la musique). D'une, est-ce que c'est le cas et de deux, en cas de réponse positive, est-ce que ça vous a demandé beaucoup de boulot ? Est-ce que ça a été chirurgicalement prévu ou c'est apparu en cours de développement ?

personnage

Le pixel-art est plus que superbe. Ca a du vous prendre beaucoup de temps pour atteindre cette qualité, tous ces effets de lumières et animations subtils. Il y a des travaux que l'on ne voit qu'une fois : c'est limite une « surprouesse » et beaucoup de travail pour un si petit temps d'écran.

La partie narrative pourrait être choquante pour ceux qui pensaient que c'était bien plus un jeu d'action qu'un jeu narratif. Est-ce que le jeu a toujours été envisagé ainsi, avec cette division en deux parties quasi égales ?

discernables

Quand et comment avez-vous décidé d'implémenter ce système de dialogue et ces embranchements qui ondulent à travers le jeu ? Certains ont évoqué Oxenfree mais vu le temps de développement conséquent de Katana Zero....

Il y a un sentiment de dualité permanente, de tension continue (en dehors des scènes avec la petite fille), de résonance et de vies fractales dans le jeu de mon point de vue. Qu'avez-vous essayé d'accomplir avec Katana Zero ?

Quelle partie du développement préférez-vous ? Et celle que vous délégueriez ou sauteriez si vous le pouviez ?

Avez-vous une insatisfaction quant au jeu ? Si oui, est-elle partagée par les réactions des joueurs que vous avez pu rassembler ? Et, au contraire, de quel truc êtes vous le plus fier ?

Ok, un DLC est à venir. Il semblerait que l'histoire ne sera pas complète avec celui-ci. Avez-vous beaucoup à raconter par la suite ? Si oui, que ressentez-vous, que pensez-vous, maintenant qu'une partie majeure de votre aventure est finie, et qu'il vous reste cependant beaucoup de travail ?

Est-ce que vous avez le temps de jouer à quelques jeux ? Si oui, que recommanderiez-vous à nos lecteurs ? Si non, et bien vous avez le droit au classique « top 5 » des jeux qui vous ont marqué.

Qu'aimez-vous en dehors des JV ?

Des conseils pour les développeurs inexpérimentés débutant leurs projets ?

Je suis juste un spectateur européen des conférences E3. Il semblerait que vous ayez fourni Devolver en Chronos lorsqu'ils les montaient. En êtes-vous le gestionnaire caché ? Plus sérieusement, pourquoi avez-vous changé d'éditeur [le jeu devait initialement publié par Annapurna] ? Que vous apportent-ils et de quoi vous soulagent-ils? En dehors du fait qu'il semble judicieux que l'éditeur le plus punk édite l'un des jeux les plus crus auquel j'ai pu joué.

Question finale : notre héros combat John Wick et Ultron. A t-il une chance de l'emporter ?