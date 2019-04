Let's Play

Wow. Je viens de découvrir Katana ZERO, le nouveau jeu de plateforme/beat'em'all 2D disponible sur Nintendo Switch et PC ! Vendu une quinzaine d'euros, le jeu devrait vous tenir en haleine 2 à 3 heures, même si les différents dialogues semblent donner un peu de replay value au titre ^^ !







Le verdict ne devrait donc pas trop tarder du coup, mais pour le moment, j'me marre bien, ça fait plaisir ^^ ! J'ai juste peur qu'il soit (trop) court...