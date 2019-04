Askiisoft

10 niveaux, ambiances en tout et pour tout. La qualité du travail fourni permet-elle plus ? La magnificence de certains tableaux en fait douter.



Détail marrant, le niveau Studio 51 se déroule juste après celui en boite. A droite, on a connu nettoyeur plus propre...



La mécanique de ralenti, de la roulade, des objets à jeter à la tronche, du rembobinage à la « mort »...

Ouais elle est pas mal cette vidéo... Manquent quelques trucs tout de même...

traduction française

Le bilan, malgré cette petite poignée d'heures de jeu, est plus que positif et je ne peux que vous recommander ce diamant ciselé avec tant de soins et d'attention si cette "introduction" à une histoire générale plus vaste et plus rapide donc que l'arrivée des premières lamentations de joueurs découvrant un From sans assistance ne vous dérange pas. Une excellent surprise, parfois comparé à Hotline Miami pour ses phases de gameplay brutales mais dont l'intensité générale l'en éloigne totalement à mon sens : outre un flux dilué, avec ses rapides sans pitié et ses traversées narratives étirées, on a au final l'impression d'avoir plus affaire à un jeu esthétique avant tout, dans lequel la création visuelle et la fusion et variation de sa thématique principale avec les éléments qui le composent priment, et où les séquences de jeu n'auraient été que prétextes à sa diffusion! Heureusement (ou malheureusement) pour nous, le soin apporté à ces dernières ne fait pas défaut, et arrivent à faire preuve d'originalité malgré des influences certaines ( Mark of the Ninja , Hotline ....) et l'on ne regrettera au final que leur faible nombre au moment de boucler « l'introduction » des aventures de notre tourmenté héros. C'est qu'en même temps, on a pas tous les jours la possibilité de renvoyer une rafale de balles à l'envoyeur via notre lame vous comprenez ? Katana Zero ou le The Order des indés... Mais avec un bon, voir très bon gameplay donc. Ce qui fait toute la différence, vous en conviendrez tous.

Un vrai monarque au final, dans tous les sens du terme, même les plus sombres.

Chronos :

- Visuel somptueux (pixel-art, anims)

- La patate sonore et visuelle des explosions, effets et ennemis.

- Narration active.

- Se contrôle au poil et les coups portés sont un plaisir.

- Si Palmer Eldritch ou un classique du cinéma militaire remaké au moins 3x en 70 ans vous parlent, foncez. Vous ne trouverez plus bel hommage dans cette sphère.



Chaos :

- Trop court. Bien trop court.

- L'"arythmie" pourra troubler les plus joueurs.