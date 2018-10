Avis





Un scénario animé :

Outre les dialogues avec votre accompagnatrice, ou les rouleaux historiques récupérés dans les niveaux (et bien planqués), le titre utilise des séances animées afin de narrer son histoire (en 60 ips comme le reste du jeu, hors Switch où les séances de gameplay sont en 30 images par seconde ), avec le style visuel propre à Klei, bien que les contours et plus généralement l’aspect cartoon soient plus prononcés que sur des titres comme Invisible Inc . Les illustrations sont dues aux pinceaux de Jeff Agala , déjà à l’œuvre sur Shanks, Don’t Starve ou encore le récent Oxygen not Included.











Pagodes, bâtiments industriels, coupoles byzantines… Les développeurs ont réussi à introduire suffisamment de variété pour donner l’impression d’un véritable voyage.



Différents mécaniques de danger seront ajoutées progressivement, jusqu’à la toute fin du jeu, avec un renouvellement suffisant pour ne pas introduire de sentiment de répétition.



Bien que l’aventure soit bouclée assez rapidement, les défis annexes permettent de prolonger le plaisir. Il existe aussi un mode NG+, plus ardu avec la disparition de nombreuses aides bien que vous conserviez les pouvoirs et accessoires débloqués.

Mark of the Ninja était une réussite il y a 6 ans. Force est de constater qu’il n’a pas pris une ride et qu’il est toujours le meilleur jeu d’infiltration 2D existant (vous me direz, la concurrence est quasi inexistante…). Pour tous ceux qui ne connaitraient pas le titre, vous avez là un indispensable du genre, qui vous garantit au minimum une dizaine d’heures de pur plaisir, entre ses niveaux plus complexes qu’il n’y parait, la variété de ses situations, ses différents objectifs optionnels et tout simplement le plaisir retiré à cette avancée dans la pénombre. Cette version remastered bénéficie en outre de nombreux ajouts appréciables, entre les commentaires des concepteurs du jeu, la présence du DLC d’office, une bande-son améliorée et des graphismes, auparavant en 720p, qui s’affichent maintenant dans les plus grandes résolutions possibles. Pour tous ceux qui découvrent le titre, c’est donc un bon gros 8/10, auquel les fans d'infiltration peuvent même ajouter un point.

Les points Tokugawa:

- Toujours aussi amusant, n’a pas pris une ride

- Level-design touffu permettant diverses approches

- Les divers ajouts de cette version remastered

- Traduction française disponible



Les points Nobunaga:

- 30 ips sur Switch (ultra stable cependant)

- Quelques niveaux supplémentaires n’auraient pas été de refus

Captures d’écran effectuées sur la version Switch. Le jeu vaut 20 balles et est dispo de partout (PC, PS4, X.One, Switch, TI-86...)