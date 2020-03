Brotherhood United

Une petite news pour vous informer que Brotherhood United Switch est désormais officiellement disponible sur le Nintendo eShop !On est vraiment content d'être arrivé au bout de ce portage. C'est toujours compliqué de mener un jeu vidéo à termes et il faut dire que c'est la même chose pour un portage. Ce n'est pas si facile que cela à mettre en place en fin de comptes.Pour ceux qui veulent tester le jeu, il est possible de télécharger une démo sur le Nintendo eShop. La démo propose un niveau, ainsi qu'un Boss à affronter.N'hésitez pas à prendre une deuxième manette (ou un joy-con) pour y jouer en coop avec un proche.Faites passer le mot aux fans de jeux rétro et de Run And Gun / arcade, ainsi que de jeux en coopération locale.Une fois de plus on laisse les principales informations du jeu ci-dessous :On a profité du passage sur la machine de Nintendo pour peaufiner un peu plus le jeu et il faut savoir que le mode coopération local est directement disponible sur la version Switch. La version Steam sera d'ailleurs mis-à-jour plus ou moins dans les mêmes eaux, pour pouvoir profiter des nouvelles petites améliorations. Bien entendu, vous profitez des avantages de la Switch, comme le mode portable, la possibilité de jouer avec les deux joy-con détachés au mode coop, ou avec deux manettes. Il y a aussi l'ajout des vibrations au passage.Comme sur la version Steam, le mode coopération est légèrement différent du mode solo.Il y a grosso modo plus d'ennemis pour vous barrer la route et les Boss sont un peu plus résistants. Tout cela a été fait pour compenser la venue du deuxième joueur. Il faut donc maintenir son allié en vie le plus possible, car sinon ça peut vite se corser pour vous.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !Une fois de plus je tiens à remercier tout le monde sur Gamekyo pour votre soutien !