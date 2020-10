Metacritic 83% (version PC)

Gameblog 9/10

JVC 17/20

JVLive 17/20

Gamekult 7/10

( 22 Positives / 3 Mitigées / 0 Négative )Ghostrunner est une excellente surprise pour tous ceux qui aiment garder le gameplay au centre de leur expérience - au détriment du côté narratif. Précis dans 99% des cas, il met à la fois votre sagacité et vos réflexes à l'épreuve. Ce sont eux qu'il faudra aiguiser afin de pouvoir améliorer vos scores dans un second temps et profiter de l'ensemble des capacités de votre personnage. Si vous aimez un des jeux qui ont été cités dans ce test (Super Meat Boy et Mirror's Edge) et adhérez aux univers Cyberpunk, ne passez pas à côté !God is a Geek 9/10Ghostrunner réussit avec brio à allier action survoltée et exigeante avec des phases de plateformes qui le sont tout autant. Le titre de One More Level est tout simplement un plaisir à parcourir : les sensations sont bonnes, les combats et les obstacles se renouvellent sans cesse, sans parler de la direction artistique, de la BO et de la partie technique du jeu, très solides (DLSS et Ray Tracing pour ceux qui ont un bon PC). Mis à part ce problème de checkpoints qui vous oblige à recommencer un niveau si vous quittez le jeu en plein milieu, il faut vraiment gratter pour trouver des défauts. Parmi eux, on peut tout de même citer des problèmes pour se repérer entre deux phases de plateformes, ou le manque de complémentarité entre les différentes capacités spéciales. Mais quoi qu’il en soit, si vous aimez les die and retry à la Hotline Miami, les escapades style Mirror’s Edge et le cyberpunk, allez-y sans hésiter.Mélange de genres parfaitement maîtrisés, Ghostrunner propose une expérience exigeante, fun et grisante, même s’il prend un peu trop le temps pour se mettre en place. Avec sa multitude de capacités, pouvoirs et mouvements qui s’accumulent au fil de l’avancée, ce melting-pot de composants hardcores, ravira les fans de challenge et promet de belles sessions de speedruns dans les mois à venir.Destructoid 8,5 /10IGN 8/10Gamespot 7/10