Aujourd'hui, Sony a mis en ligne discrètement la dernière mise à jour du firmware de la PlayStation 4, la version 8.0. Cependant, nulle part dans les notes de mise à jour, Sony n'a mentionné une nouvelle politique extrêmement inquiétante : tous les utilisateurs qui parlent via les groupes de chat "Party" de la console, peuvent se faire enregistrer leurs discutions, afin que la société peut faire la police pour contrôler tout langage potentiellement offensant.Ce nouvel avertissement a été repéré par les utilisateurs de PlayStation 4 qui ont voulu démarrer un chat "Party", où Sony précise «en participant à des chats vocaux, vous acceptez que votre voix soit enregistrée». L'entreprise note qu'il s'agit de «vérifier s'il y a eu de véritables violations» de leur code de conduite communautaire.En outre, Sony note que «les conversations vocales dans les groupes peuvent être enregistrées et nous être envoyées par d'autres utilisateurs», ce qui suggère que même si les utilisateurs ne consentent pas verbalement à être enregistrés, ils peuvent toujours être tenus responsables de tout langage potentiellement contraire au code de conduite. .Cela signifie également que Sony autorise désormais les utilisateurs à enregistrer les utilisateurs sans leur consentement, afin qu'ils puissent les signaler pour un langage qu'ils auraient jugé grossier, faisant un pas de plus dans cette société qui encourage la cancel culture.Comme il s’agit de la nouvelle politique des Party sur PS4, ce sera probablement pareil sur la prochaine console de Sony, la PlayStation 5, qui comprendra vraisemblablement les mêmes fonctionnalités pour son accès à la communauté en ligne.Source et article original : https://nichegamer.com/2020/10/14/ps4-firmware-8-0-records-all-party-voice-chat-to-shut-down-code-of-conduct-violations/