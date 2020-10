Studio Artdink (a qui l'ont devra prochainement le remake de Monster World IV) annonce "Witch Spring 3 Re:Fine -The Story of the Marionette Witch Eirudy", remaster (nouveaux models, ajouts d'un doublage ect..) de Witch Spring 3 sortie sur Smartphone en 2017.Il s'agit d'un A-RPG en vue du dessus.Le jeu sortira le 13 Decembre au Japon en demat comme en boite au prix de 3 980 yens avec en bonus une OST, un artbook et un steelbook ainsi que l'assurance d'avoir les sous-titres en anglais.