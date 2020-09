suite au rachat de Bethesda par MS, je me pose une question sur les mods au sein de l’écosystème Xbox.



les open world Bethesda sont connus pour l'ouverture à la communauté moddeur, cette ouverture fait partie des qualités de ces jeux.



Avec l'arrivée de Fallout 4 on a déjà eu une première ouverture des mods sur consoles.



Pensez-vous que MS va aller plus loin dans la démarche et développer avec l'aide de Bethesda des outils plus avancés ou je rêve un peu trop ?



pour moi ça serait clairement une plus-value de plus par apport à Sony.



qu'en pensez vous ?