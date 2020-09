La rumeur du jour vient de la version anglophone du site nordique Game Reactor. Dans un article publié hier et mis à jour après sa publication, Game Reactor affirme avoir été contacté par une de ses sources après l'annonce du prix de la Xbox Series X pour lui indiquer que laCette source, qui a souhaité rester anonyme, est présentée comme ayant une "vue d'ensemble de la situation." S'il est impossible de vérifier cette information, elle est cohérente avec les rumeurs et autres bruits de couloir de ces derniers moisMais les choses n'en sont pas restées là. Dans une mise à jour de l'article original, Game Reactor explique avoir été contacté par de "multiples sources" lui indiquant que Sony "a pris la décision de sabrer le prix de la PS5 en réponse aux tarifs agressifs de la Xbox Series S et la Xbox Series X."Game Reactor va même jusqu'à déclarer queBien évidemment, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes en attendant une annonce de Sony (qui ne devraient en toute logique plus trop tarder). Si un changement si soudain peut certainement paraître improbable aux yeux de certains, il est clair que le silence prolongé de Sony n'est pas dû au hasard.De plus, dans l'histoire du jeu vidéo, des cas de prix changés à la dernière minute dans les coulisses ont déjà eu lieu. Il n'est donc pas impossible que Sony ait procédé à une telle modification à la dernière minute.Bien évidemment, une telle baisse aurait des conséquences sur les finances du constructeur japonais. Il s'agirait cependant d'un investissement sur le long terme destiné à ne pas perdre de parts de marché. Sony a par ailleurs déjà accepté de générer des pertes importantes sur les ventes de ses consoles en début de génération (cf. PS3).