Sérieux y'a rien pour la fin de l'année, ils sont sérieux ? A part Pikmin 3 fin octobre ( perso oseeef de ouf ) y'a rien ? Bon les fanboy qui suivent chaque rumeurs etc, n'ayant pas suivi l'actu jeuxvideo, y'a t'il de l'espoir, d'autre jeux pour la fin 2020 de jeux officiel nintendo ?

posted the 08/30/2020 at 07:59 PM by nmariodk