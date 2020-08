On aurait pu croire a un jeu inédit mettant en scene l'heroine de Monster World IV sur Megadrive (surtout que celle-ci etait teasé dans Monster Boy et le Royaume Maudit une fois le 100% acquis), malheureusement il s'agira finalement simplement que d'un remake (en 2.5D ?) de celui-ci avec entre autre de nouveaux modes de jeu et des voix.On apprend aussi que le jeu sortira sur PC en plus des version PS4 et Switch.