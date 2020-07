Slt les gameuses,je sais pas si vous vous etes deja posé la question mais en aout MS est censé presenter la lockheart,oui a un moment donne faut bien la presenter cette merde,pensez vous que ce soit le bon moment en sachant qu ils s ont en train de s en prendre pleins les côtes depuis la presentation d halo pafini à cause de ses graphismes depassés dû au crossgen.



En effet,la logique veut que la version lockheart d halo soit moins belle que ce qu on a vu y a 3 jours,ou moins detaillé,je sais pas à quoi va ressembler le jeu pour le coup.



Presenter une console moins puissante à un mois d une presentation next gen qui n a pas su tenir ses promesses...ca va etre chaud!Ils sont entre le marteau et l enclume,faire une demonstration de jeu qui tient la route rendra contradictoire cette difference de puissance qui est censé avoir entre les deux consoles et faire une demo toute pourri sera aussi tout pourri.



Ne feraient t ils pas mieux d abandonner cette console,est t elle deja rentrer en production,est t il trop tard?



Entre nous je pense que la firme est en train de revoir ses plan,parce que meme si le game pass est leur priorité,ils doivent prendre conscience que tout le monde à remarqué que les exclus ne sortiront pas avant 2022 et que d une certaine manière le game pass ne sera pas alimenté d exclus majeurs d ici là.

Les jeux tiers ne sortent pas leurs jeux day one non plus sur le game pass faut pas croire.



Dans les faits il n y a aucune raison d acheter une serie x,une lokeart et j irais meme jusqu à dire de s abonner au gamepass avant un bon moment,à moins de vouloir rattraper son retard sur des jeux deja sorti.



Franchement les gars ceux qui ont la one x gardez là,cette console c est de l or,elle fait de la vrai 4k,elle est ultra silencieuse,elle ne prend pas de place et la majorité des jeux qui sortiront jusqu à l annee prochaine seront des tiers cross gen,la difference sera minime.



Je me suis eparpillé un peu je suis desolé mais y a tellement de chosrs à dire...