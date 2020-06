Un document datant de ce mois de juin 2020,sur les kits de développement des consoles Xbox aurait fuitéLes 4TF sont à nouveau mentionné, mais on apprend pour la première fois que la Lockart aura environ 7.5Go de Ram utilisable pour les jeux (sûrement 10GO avec l'OS) et un CPU avec des fréquences légèrement plus faibles.Microsoft vise la définition 1080/1440p pour la lockhart.

posted the 06/26/2020 at 10:19 AM by neptonic