Monster Boy and the Cursed Kingdom 17,99€ au lieu de 39,99€Aragami : Shadow Edition 14,99€ au lieu de 29,99€Yooka-Laylee and the Impossible Lair 14,69€ au lieu de 29,99€The Touryst 13,99 € au lieu de 19,99€Fast RMX 13,99 € au lieu de 19,99€Blasphemous 12,49 € au lieu de 24,99€SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech 12,49 € au lieu de 24,99€My time at Portia 10,19 € au lieu de 29,99€Candleman 9,79€ au lieu de 13,99€Momodora : Reverie Under the Moonlight 9,79€ au lieu de 13,99€Yoku's Island Express 6,79€ au lieu de 19,99€Mechstermination Force 5,99€ au lieu de 11,99€Severed 5,99€ au lieu de 14,99€Danmaku Unlimited 3 4,49€ au lieu de 8,99€Flipping Death 3,99€ au lieu de 19,99€Death Squared 1,25€ au lieu de 12,50€ect