Microsoft

Avec la conférence qui approche, et toutes les rumeurs que l'on a pu voir circuler, on a à boire et à manger. Beaucoup de questions genre :-Est ce que MS va vraiment se réveiller et nous balancer la sauce ?-Est ce qu'ils vont à l'inverse en garder pas mal sous le pied pour contrer Sony en aout ?-Est ce que les jeux présentés vont vraiment montrer un bond technique ?-Qu'est ce qu'il y aura en plus des traditionnels Halo/Forza (Gears 6 n'étant pas pour tout de suite, il ne sera surement pas là).Déjà si l'on se fie aux dire de Greenberg, il n'y aura que du jeu. Si on le prend au pied de la lettre exit donc une annonce du genre nouveau rachat de studio, accord, ... au pire une petite annonce pour dire qu'ils vont ressortir le catalogue de tel ou tel éditeur sur le liveNiveau jeux, on connait déjà certains titres à venir comme Tell Me Why ou le très attendu Halo. Maintenant vont-ils parler plus en détails des jeux déjà connus où vont-ils se concentrer sur les annonces plus spectaculaires ...Je me suis fait une petite liste de ce que je pense voir le 23 lors de leur event en me basant sur ce que l'on sait déjà, mais aussi sur la façon dont se déroulent habituellement les conférences. On sait que ça va durer 1h et qu'il n'y aura que du jeu. En toute logique, on risque de bouffer 10 à 15 min de Halo Infinite, surement des présentations plus détaillées de Tell Me Why, Hellblade II et Everwild (disons 20mn pour les 3), et on a déjà environ la moitié de la conférence de faite.Il reste donc une tite demi heure pour caser pas mal de trailers, à raison de disons 2mn par trailer, ça nous laisse une 15aine de jeux à voir en plus de ceux cités plus haut soit quasiment une vingtaine au total. Enfin je dis 15 mais on aura surement une sorte de medly avec des jeux indés qui va venir gonfler "artificiellement" la liste.Pour cet event, je les vois bien privilégier la variété (leur point fort en général) avec de l'action, du FPS, de la course, de l'aventure, du RPG, du combat, ... Et autant d'habitude je suis sceptique avant chaque conférence E3 ou Games Com, autant là pour le coup je suis relativement confiant (peut-être aussi parce que MS n'a pas trop le choix que d'envoyer la sauce, même s'ils en gardent sous le pied pour aout) du coup ma suis motivé à faire une liste de ce que je pensais voir ou pas par rapport à ce que l'on connait ou estimeAllez, voici ma petite liste prédictive (ou foireuse on verra bien)Présentation de jeux déjà annoncés :-Halo Infinite / 343Industries / FPS : Celui là c'est sur, maintenant reste à voir s'il ne va pas souffrir du cross gen !!-Everwild / Rare / Aventure coop : Quasi sur de le voir, après un trailer magnifique mais énigmatique, il est temps d'en savoir plus.-Tell Me Why /Dontnod / Aventure : Après une com plus que maladroite, il est temps de savoir réellement ou va ce jeu.-Hellblade II / Ninja Theory / Action dépressive : Celui là c'est sur aussi. On va enfin voir ce que nous prépare Ninja Theory avec cette suite tant attendue qui est aussi le premier jeu next gen dévoilé.-Flight Simulator / Asobo / Simulation d'avions : Pas sur qu'il soit là, mais comme la version console n'est toujours pas présentée ... ce serait l'occasion.-Quelques jeux déjà sortis mais améliorés pour la XSX genre Gears 5, Forza Horizon 4, ... histoire de montrer l'intérêt d'y jouer sur XSX au lieu de rester sur l'ancienne gen.Annonces de jeux :-Fable / Playground / Action RPG : De très fortes chances d'être présenté. Depuis le temps qu'il est attendu celui-ci, on va enfin savoir si le retour de Fable n'en est justement pas une (de fable), et si c'est bien Playground aux commandes. Mais je sais pas pourquoi, vu le post du bureau avec le dossier "leurre", je sens bien le fait que le studio ne soit pas sur Fable mais autre chose (allez Berserk et j'achète la XSX le jour J en 4 exemplaires) et que MS ce soit amusé à brouiller les pistes.-Forza Motorsport 8 / Turn10 / Course : Quasi sur, bien que, avec les déclarations de full prod tardives, je garde un doute. Mais après 3 ans, ils ont moyen de frapper fort pour le lancement.-Killer Instinct 2 / Iron Galaxy / Combat : 50/50 je dirais pour un nouveau KI. MS l'avait évoqué dans un sondage il y a 2 ou 3 ans envoyés à certains joueurs Xbox, on a vu une ou 2 rumeurs à ce sujet, ... Le 1er s'est révélé être une excellente surprise (enfin après quelques maj car au départ, c'était moyen) donc avec l'expérience acquise, un 2ème volet bien fichu dès le départ serait top !!-States of Decay III / Undead Labs / Action survie : De grandes chances, ça fait un bout de temps que le studio ne donne pas de nouvelles et leur licence est plutôt populaire. A voir donc.-Nouvelle licence / Compulsion Games / ??? : Pareil, dans le silence depuis trop longtemps pour qu'ils n'aient pas quelque chose à annoncer sous peu-Nouvelle licence / Obsidian / ??? RPG occidental : Teasée depuis un moment déjà, mais je sais pas si le jeu est assez avancé pour être présenté. Mais pourquoi pas.-Nouvelle licence / Mojang / truc space tout vilain : On sait qu'ils sont sur une nouvelle licence, maintenant quoi ? Vu la popularité du studio, il serait de bon ton de l'annoncer le 23 histoire de choper un type d'audience !!-Nouvelle licence jap / Editeur tiers / Action : Je ne vois pas MS faire un event de lacement de nouvelle machine sans montrer qu'ils avancent avec les dev japonais.-Nouvelle licence jap / Editeur tiers / RPG : Idem.-7 ou 8 nouveaux jeux indés / plein de dev / plein de genres : parce que ça permet de leur donner de la visibilité, de toucher un public autre, d'avoir de la variété, et de lâcher pleins de titres d'un coup.Voilà, c'était pour ce que je pense voir à l'event du 23 juillet. Pour le reste il y a d'autres jeux, mais clairement entre les jeux que MS va garder pour contrer Sony en aout, et ceux qui ne doivent pas être assez avancés ... je les met à partJeux en dev mais qui serons surement gardés pour plus tard :-Project Mara / Ninja Theory / Truc spé pour t'envoyer à l'asile : Vu qu'ils vont déjà montrer Hellblade II, je pense qu'ils vont garder celui-là pour plus tard. Ca leur fait une cartouche sympa à dégainer au cas ou Sony montre les dents.-Gears of War 6 / The Coalition / TPS : Pour moi c'est trop tôt, mais si Sony lâche un God of War en aout, je sens bien le MS qui va te lâcher un trailer de Gears 6 histoire de rééquilibrer la balance.-Forza Horizon 5 / Playground / Course : Trop tôt aussi, mais si le cadre de cet épisode se passe bien en Asie, ça ferait une super annonce pour contrer Sony en aout aussi !!-Perfect Dark / The Initiative / FPS/TPS : Ca c'est THE cartouche que MS doit se garder en réserve pour contre-attaquer Sony qui va contra-attaquer MS, qui lui-même va contre-attaquer Sony après la contre-attaque de ce dernier envers la conf multi de Juin-Nouvelle Licence / Inxile / RPG occidental : Je pense qu'Obsidian montrera son jeu avant Inxile-Nouvelle licence / Double Fine / ??? : Le studio a été racheté plus récemment, du coup je les vois bien en réserve pour plus tard.-Nouvelle licence / Moon Studio / ??? : On sait que le studio travaille sur un nouveau jeu (en 3D ce coup ci apparement), c'est trop tôt pour le montrer le 23 je pense, mais en aout, si le jeu est aussi impressionnant que les Ori, ça pourrait bien être une grosse carte à jouer en aout.Gros believe de la mort qui tue :-Remake Otogi 1 et 2 / SEGA et From Software : parce que malgré les années, je ne désespère pas de les voir revenir.-Remake Panzer Dragoon Saga / SEGA + Grounding : parce que la rumeur d'il y a 2 mois m'a filé un gourdin de folie et que cette annonce suffirait à me faire acheter la console direct.-PGR 5 / Playground / Course : parce que ce serait cool, et qu'il reste une possibilité qu'il arrive