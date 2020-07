JeuxActu

Les fans de Nintendo le savent bien, cela fait longtemps que la marque n'a pas diffusé de véritable Nintendo Direct, afin de dévoiler à sa clientèle ce que l'avenir réserve à la Switch. En effet, le dernier véritable Direct date de septembre 2019, Big N ayant depuis décidé de diffuser des Directs Mini focalisés sur un seul jeu, qu'il s'agisse de Smash Bros ou d'Animal Crossing. De plus, la traditionnelle vidéo de juin (pour l'E3) n'a pas eu lieu cette année, tout comme le célèbre Nintendo TreeHouse, lui aussi annulé. Mais selon l'insider Kelios, les choses pourraient bien changer.Connu pour avoir déjà fait fuiter plusieurs fois les dates de ces fameuses diffusions (dont celle du Direct Mini de mars dernier), l'homme affirme sur Resetera que Nintendo s'adressera aux fans via un véritable Direct prévu pour le 20 juillet.PS : Si la date est exact, ça serait la même semaine que le live de Bandai Namco et de Microsoft (23 Juillet).