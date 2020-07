Alors que Sony et Microsoft s'apprêtent à lancer en fin d'année leurs consoles next-gen, Nintendo pense évidemment lui aussi à l'avenir, même s'il faudra attendre, car la Switch cartonne, comme l'a rappelé le président Shuntaro Furukawa lors d'une réunion avec les actionnaires :Pour autant, le directeur général Ko Shiota affirme déjà réfléchir à la successeur de la Nintendo Switch, qui n'arrivera sans doute pas sur le marché avant plusieurs années, mais qui devrait s'inspirer des fonctionnalités hybrides de la machine actuelle :

Du point de vue de jouer avec l'image affichée sur un téléviseur, nous pensons que, parce que les consommateurs peuvent jouer à la Nintendo Switch sur un téléviseur ou sur l'écran de la console de jeu lui-même, cela a considérablement accru les possibilités de gameplay dans diverses scènes de leur vie, par rapport aux précédentes consoles. Grâce aux Nintendo Switch, nous avons fait de nombreuses découvertes sur la manière dont une plateforme de jeux vidéo dédiée peut s'intégrer dans la vie quotidienne d'un consommateur. Nous voyons sur les réseaux sociaux des scènes d'enfants et de leurs familles assis autour d'une console de jeu pour jouer, ce qui nous donne un sens renouvelé de la valeur de notre plateforme de jeux vidéo dédiée. Nous utiliserons ces expériences pour examiner attentivement la forme que prendront nos futures consoles de jeux .

Notre console de jeu de génération actuelle, Nintendo Switch, est entrée dans sa quatrième année depuis son lancement, mais son élan s'accélère. Nous pensons qu'il y a deux facteurs derrière cela. Le premier est l'existence de deux configurations matérielles avec des caractéristiques différentes, la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. Le deuxième facteur est que les ressources de développement de Nintendo sont concentrées sur le développement de contenu pour une seule plateforme, la Nintendo Switch. Nous voulons prolonger le cycle de vie des Nintendo Switch tout en maximisant ces avantages. ]

posted the 07/09/2020 at 01:00 PM