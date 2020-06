Cette information provient de l'analyse dequi estime que la fabrication d'une PS5 Digital serait 20$ moins chère que celle de la PS5 classique, possédant le lecteur blu-ray.On apprend également que Sony empocherait près de 8$ pour chaque titre PS5 vendu via son PSN.De ce fait, il estime que Sony pourrait vendre la Digital Edition 50$ moins chères que la PS5 classique (En estimant que chaque client d'une PS5 Digital Edition achètera au moins 4 jeux)

posted the 06/22/2020 at 07:18 PM by marcus62