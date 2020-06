Jeudi 11 juin

Showcase d'éditeur :

Événement PS5 de Sony (22h, avec des pre- et post-shows IGN)

IGN

IGN Expo #2 (20h30) : Annonces exclusives, trailers, démos de gameplay, interview de développeurs et previews.Annonces :Jeu non-annoncé (Merge Games) - Dévoilé en exclusivitéJeu non-annoncél - Dévoilé en exclusivitéTrailers :Stronghold: Warlords (Firefly Studios) - Trailer multijoueur exclusif et date de sortieXIII (Microids) - Trailer de gameplay exclusifGameplay :Blankos Block Party (Mythical Games) - Premier trailer exclusif, gameplay exclusifIron Oath (Humble Bundle) - Premier trailer exclusif, premier trailer de gameplay et InterviewSamurai Jack: Battle Through Time (Soleil Games) - Premier aperçu de gameplay exclusifSpellbreak (Proletariat, Inc) - Annonce exclusive, interview de gameplay et trailerCheck Out This Game! avec Tom Marks :Star Renegades, Massive Damage - Gameplay exclusifBoyfriend Dungeon, Kitfox Games - Gameplay exclusif