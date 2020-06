Les jeux optimisés pour Xbox Series X tireront parti des puissantes fonctionnalités de la Xbox Series X qui rendent les jeux incroyables, notamment la résolution 4K jusqu’à 120 images par seconde, DirectStorage, le raytracing DirectX accéléré par matériel, les temps de chargement ultra rapides et bien plus encore.

Who likes this ?

posted the 06/11/2020 at 11:14 AM by marcus62