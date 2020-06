Jeux Vidéos

Bon je dois dire queest quand même vaste et dispose de plein de quête annexe. Je vais pas le finir rapidement celui-là.Cependant malgré d’innombrable qualité je trouve le système d'armement (armes blanche, armes en bois, boucliers et arcs) disposant d'une durée de vie passablement ennuyant, je trouve pas ça intuitif de changer d'arme en cours de combat.Autre petite chose qui pour certain serait du pinaillage c'est d'avoir un Link droitier, je trouve ça dommage et retire un point unique du personnage.Sinon pour là ou j'en suis je n'ai que pour le moment 5 cœurs plein et une barre d'endurance supplémentaire. Je viens juste de rejoindre la cité des Zoras.Je pense revenir fréquemment en Blog pour de temps à autre vous délivrer mes progrès et demander conseils.Sinon pourriez vous m'indiquer un endroit pour me faire un max de rubis m'en faudrait un peu plus de 3000R. Autre conseil pour les machines avec pieds tentaculaire quel méthode pour faut-il aborder pour les combattre ?Autre point est-ce que les souvenirs de Link sont assez aisés à trouver ?Voilà voilà