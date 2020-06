Les Plus

Les Moins

Gamekult

Xenoblade Chronicles Definitive Edition réussit son retour, dans une version suffisamment bien retouchée pour convertir les anciens comme les néophytes. Mieux vaut néanmoins privilégier l'expérience en docké, car la transition graphique souffre comme les précédents épisodes sur Switch d'une définition dynamique bien trop basse en mode portable pour satisfaire les puristes. Pour le reste, on peut compter sur de nombreuses options d'ergonomie qui viennent soulager un peu l'interface et faciliter la vie des rôlistes, des remixes musicaux parfois insolents de beauté et surtout un épilogue conséquent qui ne fait pas trop rapiécé. On peut en effet compter sur une dizaine d'heures bonus et un système de combat repensé, qui plus est accessible d'entrée de jeu pour ceux qui connaissent déjà le destin de l'incroyable Shulk par coeur. Que demande le peuple ? Ah oui, du temps libre...Un monde ouvert magnifiéLa bande-son réorchestrée, un déliceLe soin apporté aux cut-scenes cinématiquesUn affichage légèrement moins chargéLe système de combat reste efficaceDifférentes approches au combat suivant les persosMode Expert, mode Facile, sauvegardes auto, rien ne manqueInterface d'équipement un peu plus claireUn scénario qui fait encore moucheUn épilogue d'une dizaine d'heures inclus en bonusSouvent baveux en mode portableDes animations robotiques pendant les dialoguesUn côté remplissage un peu étouffantLa seconde partie un peu plus redondanteLes combats de l'épilogue un peu moins captivants