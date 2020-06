J'ai trouvé cet article de Xboxygen assez intéressant et je me permets de le publier ici pour ceux qui ne l'auront pas lu.L'article évoque la place hypothétique de la Xbox Series S (Lockhart)Selon vous, si cette Xbox Series S se confirme.Elle prendra quelle forme ? Une console 100% dématérialisée et utilisant le XCloud ? Ou bien une console physique qui sera juste moins puissante que la Xbox Series X et donc également moins chère ?