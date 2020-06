Metacritic 80% (7 critiques) -Pour l'instant-

GameInformer 8,5/10

Comme Dead Cells avant lui, Fury Unleashed est l'un de ces roguelikes difficiles à abandonner, car vous savez que la prochaine manche ne vous donnera qu'une meilleure préparation en vous faisant débloquer de nouvelles bandes dessinées, du matériel et, finalement, une meilleure chance d'affronter le boss final. C'est très amusant, que vous jouiez en solo ou en coopération.

JeuxActu 16/20

Destructoid 7,5/10

Chaque fois que je suis revenu sur Fury Unleashed, je me suis retrouvé à apprécier ce que je jouais. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui m'a aspiré et qui m'a gardé collé à l'écran jusqu'à la fin, mais cela divertissait chaque fois que je lui donnais une chance. Pour son prix, il vaut le détour. Je ne serais tout simplement pas surpris si rien à l'intérieur de vous ne se déchaînait.

( 6 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)

Oh que ce petit jeu est plaisant ! Qu'il s'agisse des graphismes tout droit sortis d'une bande dessinée, du gameplay dynamique à souhait, des armes variées, des boss nombreux, ou encore du scénario légèrement "méta", tout fonctionne très bien dans Fury Unleashed. Même l'aspect rogue-lite ne se montre jamais rébarbatif. C'est bien volontiers et sans sourciller qu'on recommence chaque nouveau parcours, jusqu'à ce que notre héros soit assez puissant pour venir à bout de l'aventure. Si les développeurs tiennent leurs promesses et arrivent à nous fournir un mode coop en ligne dans les mois à venir ainsi que, pourquoi pas, quelques chapitres supplémentaires, on tiendra alors réellement un incontournable.

PC Games 8/10

God is a Geek 8/10