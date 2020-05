Metacritic 85% (critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

Gamespot 9/10

What the Golf était déjà excellent sur PC et mobile, mais la version Switch est la version définitive, surtout si vous avez un autre joueur à portée de main. C'est toujours extrêmement drôle, bizarre et très amusant, et si c'était uniquement la même campagne, ce serait toujours la meilleure version du jeu grâce à la possibilité de choisir soit de jouer avec la manette ou au tactile - mais l'ajout du Party Mode élève vraiment l'ensemble du package. Dans ma critique d'origine, j'ai dit : "Comme toutes les bonnes blagues, vous voudrez la partager", et maintenant c'est plus facile que jamais.

GodIsAGeek 9/10

What the Golf ? est un casse-tête addictif basé sur la physique, plein de cours complètement différents et aussi stimulants les uns les autres, avec des tonnes de surprises pour démarrer.

HardcoreGamer 8/10

What the Golf est la parodie ultime du sport titulaire en le ramenant à ses fondamentaux et en augmentant constamment les attentes du joueur pour créer un jeu humoristique et mémorable. Avec des références intelligentes et peu fréquentes sur d'autres jeux, une esthétique attrayante et des mécanismes fiables, la campagne relativement brève fonctionne bien à jouer comme une entreprise amusante à parcourir en un après-midi. Grâce à un concept de base qui devrait plaire aux amateurs de sport, de puzzle ou de comédie, What the Golf est un début prometteur de la petite équipe de Triband qui plaira à coup sûr aux joueurs de tous âges.

( 10 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)Difficile de croire que What the Golf ? est le premier projet d'envergure des danois de Triband, tant cette oeuvre ubuesque triomphe sur absolument tous les plans. Désopilant, inventif, fou et incroyablement riche, ce titre en trompe-l'oeil ne cesse de se renouveler à chacune de ses propositions, et multiplie les idées comme les bons mots, pour un résultat qui risque de marquer durablement les amoureux du golf comme des amateurs de concepts azimutés. En déclinant des dizaines de gameplays différents autour d'un simple sport, What the Golf ? passe son temps à expérimenter, et s'entend aussi bien comme une lettre d'amour au jeu vidéo que comme une volonté de s'affranchir de tous ses codes. Avec suffisamment de contenu et de secret pour vous occuper une petite dizaine d'heures seul, et une potentielle éternité avec les bons potes,Et par les temps qui courent, cette immense blague arrive comme qui dirait à point nommé...What the Golf was already excellent on PC and mobile, but the Switch version is the definitive one, especially if you have another player handy. It's still wildly funny, weird, and lots of fun, and if it was just the campaign again, it would still be the best version of the game thanks to the ability to switch between touch and stick controls--but the addition of Party Mode really elevates the whole package. In my original review I said, "Like all great jokes, you'll want to share it," and now that's easier than ever.What the Golf ? is an addictive physics-based puzzler, packed full of courses that are completely different and challenging from the last, with tons of surprises to boot.What the Golf is the ultimate parody of the titular sport by boiling it down to its fundamentals and constantly upending the player’s expectations to create a humorous and memorable game. With smart and infrequent references to other games, an appealing aesthetic and reliable mechanics, the relatively brief campaign works well as either a pick-up-and-play title or a fun undertaking to blaze through in an afternoon. Thanks to a core concept that should appeal to sports, puzzle or comedy fans, What the Golf is a promising debut from the small team at Triband that is sure to please gamers of all ages.