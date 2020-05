The Medium, il s’agira une nouvelle fois d’un jeu d’horreur psychologique qui sortira en exclusivité sur Xbox Series X et PC à la fin de l’année 2020. On y incarnera Marianne, une médium vivant entre deux mondes : celui des vivants et celui des esprits. Hantée par la vision du meurtre d’un enfant, elle part chercher des réponses dans un hôtel abandonné de Cracovie qui a été la source d’une tragédie de nombreuses années auparavant.

Si vous avez joué à nos jeux, vous savez qu'on a toujours créé des jeux d'horreur à la première personne. The Medium est notre prochaine étape et nous passons donc la caméra à la troisième personne. On s'attaque aux survival horror old-school grâce à des caméras "semi-fixées" : on recherche vraiment une expérience très cinématographique. On l'a véritablement créé comme un film, en commençant par un storyboard, choisissant les meilleurs plans et les plus déstabilisants en vue d'appuyer notre ambition.

- Le jeu, tirera profit de l’architecture de la machine de Microsoft, notamment pour la 4K, le Ray-Tracing et pour l’implémentation du SSD. Le jeu ne sortira donc pas sur Xbox One.



- Le légendaire compositeur de Silent Hill Akira Yamaoka travaillera avec Arkadiusz Reikowski de Bloober Team pour la bande son du jeu.



- The Medium arrivera en DAY ONE dans le Xbox Game Pass.

The Medium est la prochaine étape du studio polonais Bloober Team avec un passage de la caméra à la troisime personne et une direction proche des survival Horror old School.Compléments d'infos: