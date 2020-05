Metacritic 75/100 (14 critiques) -Pour l'instant-

JeuxActu 17/20

JVC 16/20

Gameblog 7/10

Gamekult 6/10

( 10 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative)Sorti un peu de nulle part, Cloudpunk se dresse aujourd'hui comme une pépite indé que l'on attendait pas forcément. Subtil mélange d'influences cyberpunk (Blade Runner, Le 5ème Élément), le jeu d'ION LANDS brille par son écriture et son aventure à choix multiples qui implique incroyablement bien le joueur. C'est simple : le moindre PNJ qui nous parle est intéressant à écouter, et contribue à créer une ambiance unique au sein de la ville de Nivalis. Visuellement sublime, Cloudpunk nous offre des panoramas splendides qui se renouvellent sans cesse à chaque quartier que l'on découvre, ce qui rend l'exploration de cette cité particulièrement agréable. Et puis on ne va pas se mentir, un jeu où l'on peut piloter une voiture volante, c'est quand même sacrément cool. L'ambiance cyberpunk est hyper léchée, grâce notamment à sa patte estéhtique marquée, mélange subtile entre 3D, pixels et polygones affirmés, à laquelle vient se mélanger une BO synthwave de folie. Finalement, seuls quelques soucis techniques viennent ternir le tableau, avec une caméra pas terrible lorsqu'on se déplace à pied, et l'absence d'une carte qui nous aurait bien aidé à nous repérer entre les différents quartiers de la ville. Ceci dit, avec son prix quasi donné (19€), et une durée de vie de plus de 15h avec une petite replay-value (refaire le jeu en changeant de choix), on ne va pas vraiment se plaindre. On compte sur vous maintenant pour que le bouche-à-oreille lui permette d'obtenir les ventes qu'il mérite.Si Cloudpunk est un peu maladroit au démarrage et qu'il peine parfois à se départir d'une récitation scolaire des codes inhérents à la culture cyberpunk, les quelques 8 heures passées au cœur de Nivalis seront envoûtantes pour les amateurs de jeux narratifs qui ne sont pas rebutés par un jeu qui place le verbe bien avant l'action, qui est elle quasi inexistante. En dépit de petits couacs techniques, d'une construction pas toujours très équilibrée, le titre de Ion Lands sait brosser des personnages touchants, immerger le joueur dans une ville d'une richesse abstraite séduisante et lui faire vivre une aventure solide dans 'univers au magnétisme certain. Une belle surprise.Pour qui chérit le Cyberpunk, ses sonorités, ses tonalités, ses thématiques, Cloudpunk est une oeuvre à essayer absolument. En dépit de nombreux défauts qui le rendent assez laborieux, le jeu d'aventure d'ION LANDS parvient à captiver de bout en bout grâce, de toute évidence, à sa direction artistique et son ambiance sonore, mais aussi à une jolie poignée de personnages et d'histoires bien conçus. Le genre de projet qu'on a envie d'aimer et de ne pas voir disparaître comme des larmes dans la pluie.Destructoid 6,5/10