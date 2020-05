Depuis que Jason Schreier a pointé du doigt les problèmes de crunch au sein de Naughty Dog, une campagne de dénigrement à l'encontre du studio des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios prend une forme malsaine sur les réseaux sociaux et autres forums, notamment du côté des fans de Microsoft qui se réjouissent que certains développeurs rejoignent les structures des Xbox Game Studios.Dernièrement, un nouveau départ faisait parler. Edgar Newman Edgar, ancien game designer chez Rockstar Games, Lionhead Studios, Massive Entertainment (Ubisoft) et Naughty Dog, aurait filé du côté de Double Fine en tant que lead game designer sur un AAA encore non annoncé. Il n'en fallait pas plus pour relancer les moqueries des "(mot interdit)" comme certains aiment s'appeler.Sauf qu'après vérification, le profil LinkedIn du fameux Edgar Newman est totalement faux de A à Z (un portugais serait à l'origine de ce fake à en croire certaines mentions). Cet homme n'existe pas. Pire encore, le poste de lead game designer sur The Division est occupé par un certain Mathias Karlsson dans les crédits du jeu... Enfin, ND a contacté le site Seasoned Gaming qui a relayé l'information pour rétablir la vérité : "". Le site a ensuite ajouté : "En bref, attention aux informations sur les réseaux sociaux, surtout quand cela ne vient pas de GamesIndustry ou d'un employé lui même avec au minimum un compte Twitter validé (ou existant depuis plusieurs années).