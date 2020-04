Je suis très heureux que la fondation de notre nouveau studio interne et donc que le début du développement du nouveau jeu Commandos commence à temps. Nous sommes sur le point de fournir le meilleur jeu Commandos possible et nous mettrons tout en œuvre pour créer une expérience de jeu exceptionnelle pour PC et consoles de nouvelle génération digne de l'héritage de la franchise.

JVLive

Kalypso Media et Claymore Game Studios ont annoncé aujourd'hui le développement d'un nouveau jeu Commandos qui sera publié sur PS5, Xbox Series X et PC. Pour prouver que ce nouvel épisode ne sera pas un simple coup de pub, l'éditeur a choisi un studio dont le nom provient tout droit de la mission de commandement réussie des Forces armées britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, "Operation Claymore".Une équipe de développeurs expérimentés, sous la direction du directeur du studio Jürgen Reußwig, travaille déjà sur les bases du nouveau jeu "Commandos". Alors que le studio devrait se développer considérablement, Kalypso Media recherche des développeurs supplémentaires et dévoués qui relèveront le défi d'aider à façonner la nouvelle partie de la légendaire série de tactique en temps réel.